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Yurt dışı sandık sonuçlarında kim önde? İşte güncel oy oranları

Yurt dışı sandık sonuçlarında kim önde? İşte güncel oy oranları
29.05.2023 19:43

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Sandık sonuçlarında Başkan Recep Tayyip seçimi önde götürürken yurt dışı sonuçları da merak edildi. İşte ikinci tur yurtdışı sandık sonuçları...

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14 Mayıs'ta yapılan seçimleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan önde tamamladı. Erdoğan %49.52 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 44.88'de kaldı.

14 Mayıs'ta yurt dışı sonuçlarında yine Başkan Erdoğan ipi göğüsledi.

Anlık oy takibi;

BAŞKAN ERDOĞAN YURT DIŞINDA DA İLK TURU ÖNDE TAMAMLAMIŞTI
Erdoğan ilk turda yurtdışı sonuçlarında Başkan Erdoğan, 1.047.740 oy alırken %57.47 oranını yakaladı Kemal Kılıçdaroğlu ise 721.427 oy ile %39.57'de kaldı.

İKİNCİ TURDA YURT DIŞI SANDIKLARINDA KİM ÖNDE
İkinci tur da yine Başkan Erdoğan seçini önde götürüyor. Saat 01.30 itibariyle sandıkların %94.95'i açıldı. Başkan Erdoğan %59.39 ile önde görülürken Kılıçdaroğlu %40.61 oranında görüldü.

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