Yurt dışı sandık sonuçlarında kim önde? İşte güncel oy oranları

14 Mayıs'ta yapılan seçimleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan önde tamamladı. Erdoğan %49.52 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 44.88'de kaldı.

14 Mayıs'ta yurt dışı sonuçlarında yine Başkan Erdoğan ipi göğüsledi.

Anlık oy takibi;

BAŞKAN ERDOĞAN YURT DIŞINDA DA İLK TURU ÖNDE TAMAMLAMIŞTI

Erdoğan ilk turda yurtdışı sonuçlarında Başkan Erdoğan, 1.047.740 oy alırken %57.47 oranını yakaladı Kemal Kılıçdaroğlu ise 721.427 oy ile %39.57'de kaldı.

İKİNCİ TURDA YURT DIŞI SANDIKLARINDA KİM ÖNDE

İkinci tur da yine Başkan Erdoğan seçini önde götürüyor. Saat 01.30 itibariyle sandıkların %94.95'i açıldı. Başkan Erdoğan %59.39 ile önde görülürken Kılıçdaroğlu %40.61 oranında görüldü.