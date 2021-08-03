Yürekler paramparça! Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan parçalayıp ormana gömdü

İnşaat mühendisi cani, gazeteci adayı genç kızı, tecavüz ettikten sonra öldürüp parçalara ayırdı. Cesedin üzerine falçatayla kendi adını yazdı. Valizlere koyup ormana attı.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (22), inşaat mühendisi ve emlakçı Mustafa Murat Ayhan tarafından öldürülüp, 5 parçaya ayrılarak ormana gömüldüğü ortaya çıktı.

Polis, COVİD19 testi pozitif çıkınca, "Dikkat etmediği" yönündeki eleştirisi nedeniyle ablasıyla tartışıp evden ayrılan Gülendam Haytaoğlu'yu her yerde aramaya başladı.

KAMERAYA YAKALANDI

Genç kızın en son cep telefonundan Ayhan ile görüştüğünü belirleyip şüpheliyi gözaltına aldı. İfadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik gitti. Bilgim yok" diyen Ayhan serbest bıraktı.

Bunun üzerine, MOBESE ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Ayhan'ın Konyaaltı'ndaki evinden defalarca aynı valizle çıkıp döndüğünü belirledi. Tekrar gözaltına alınan Ayhan, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti. Ayhan, "Evde birlikte yemek yiyip alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıkınca, boğarak öldürdüm. Cesedi banyoya götürüp 5 parçaya ayırdım ve Kepez'deki Varsak Ormanına gömdüm" dedi. Ayhan'ın gösterdiği yerden çıkarılan ceset parçaları, otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

FALÇATAYLA İMZA ATTI

Ayhan'ın, ayrıca boğuşma sırasında tırnaklarında doku örneği kalacağını bildiği için, bu delilleri yok etmek amacıyla Azra'nın tırnaklarını da kestiği öğrenildi. Aşırı derecede alkollü olan zanlının, cesedin üzerine, falçatayla kazıyıp "Murat Ayhan" yazdığı da ortaya çıktı.