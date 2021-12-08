Haberler Haber Videoları Yurdu karıştıran iddia! Bingöl'deki Pir Ali Bey Kız öğrenci yurduna erkek girdi! Olay sonrası adli ve idari işlem başlatıldı

Yurdu karıştıran iddia! Bingöl'deki Pir Ali Bey Kız öğrenci yurduna erkek girdi! Olay sonrası adli ve idari işlem başlatıldı

Yurdu karıştıran iddia! Bingöl'deki Pir Ali Bey Kız öğrenci yurduna erkek girdi! Olay sonrası adli ve idari işlem başlatıldı
08.12.2021 16:28

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 04:08
Mari ve Turgut Bey'i...
Ana Sayfa 28:20
Başkan Erdoğan’dan Kabine...
Ana Sayfa 02:46
Başkan Erdoğan’dan...
Ana Sayfa 01:55
Başkan Erdoğan’dan çiftçilere...
Ana Sayfa 07:23
İBB'deki yolsuzluk! İhalenin...
Ana Sayfa 06:37
Muhalefete sert çıktı: Bu...
Ana Sayfa 00:16
''Bıçakladılar çocuğu''...
Ana Sayfa 01:20
Eşi bir bir ifşa etti '...
Ana Sayfa 08:52
Başkan Erdoğan Katar dönüşü...
Ana Sayfa 05:35
Memura 3’lü zam
Ana Sayfa 00:42
ABD'den PKK ile ortak tatbikat
Ana Sayfa 01:31
Bütçe görüşmeleri sırasında...

Bingöl'deki Pir Ali Bey Kız öğrenci yurduna engelli bir erkeğin girdiği iddiaları üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından adli ve idari işlem başlatıldı. Olaya konu olan down sendromlu kişi ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Haber Videoları

BİNGÖL'de bir öğrenci yurdunda kalan kız öğrenciler, yurda bir erkeğin girdiği iddiaları üzerine protesto düzenledi. Polis, incelemesinde, down sendromlu bir gencin yurda girdiğini belirledi.

Kaleönü Mahallesi'ndeki Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurdu?na, dün gece bir erkeğin girdiği ve öğrencileri elindeki bıçakla rahatsız ettiği ileri sürüldü. Bunun üzerine öğrenciler, yurtta, 'güvenlik zafiyeti' olduğu iddiasıyla hem odalarının penceresine çıkıp hem de yurdun önünde toplanarak eylem yaptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı araştırmada, yurda giren kişinin down sendromlu olduğunu belirledi.

'GÜVENLİĞİN ARTTIRILMASINI İSTİYORUZ'
Yurtta kalan, ismini vermek istemeyen bir öğrenci, "Kimliği belirsiz bir kişi, gece saatlerinde kız yurdunda, bir arkadaşımızın odasına girmesiyle, yurttaki kızların çığlığı üzerine korkup kaçtı. Kaçan kişinin down sendromlu olduğu ortaya çıktı. Yaşanılan bu olaylardan sonra kendimizi güvende hissedemiyoruz. Korkuyoruz. Gece uyurken kapılarımıza arkadan destek vererek kendimizi korumaya çalışıyoruz. Kimse yardım etmiyor. Güvenlik yetersiz ve umursamaz. Hayatımızdan endişe ediyoruz. Bizim yetkililerden isteğimiz, güvenliğin arttırılması ve güvenlik kameralarının aktif şekilde çalışmasını istiyoruz'' dedi.

SON DAKİKA