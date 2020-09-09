Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında yangın çıktığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.
Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki sığınmacı kampında yangın çıktı
09.09.2020 23:47
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