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Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki sığınmacı kampında yangın çıktı

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki sığınmacı kampında yangın çıktı
09.09.2020 23:47

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında yangın çıktığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.


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