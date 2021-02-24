Yunanistan'ın Ege'de TCG Çeşme gemisine tacizi ne anlama geliyor?

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait 4 adet F-16 savaş uçağı Kuzey Ege'nin uluslararası sularında bilimsel ve teknik araştırmalar yapan "TCG Çeşme" gemisine 2 deniz mili chaff fişeği atarak tacizde bulundu. Söz konusu taciz ne anlama geliyor? Yunanistan'ın amacı ne? Türkiye'nin bu saldırı karşısında tutumu nasıl olacak? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar tüm bu sorulara A Haber canlı yayınında cevap verdi. Yunanistan'ın bölgeden uzaklaştırıldığını söyleyen Ağar, Yunanistan'ın tacizleri sonrası "Bıçak kemiğe dayanırsa Türkiye gereğini yapar" dedi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında Yunanistan'ın Türk gemisine yönelik provokasyonunu değerlendirdi. Ağar şu ifadeleri kullandı:

"BIÇAK KEMİĞE DAYANIRSA..."

Yunanistan ilk önce Türkiye'yi taciz ediyor sonra da Türkiye'nin kendisini savunmak için verdiği reflekslerini istismar edip 'Türkiye bizi taciz etti, saldırdı, tahrik etti' gibi etkileyebildiği uluslararası kamuoyunda bunu pazarlıyor. Uluslararası ve kendi egemenlik alanlarımızda ortaya koyduğumuz faaliyetler Yunanistan'ı rahatsız ediyor. Bıçak kemiğe dayandığında Türkiye yapacağını yapar, Yunanistan'ın bunu bilmesinde fayda var.

"TEKRAR YAPABİLİRLER!"

Bir bilim gemisinden korkup akıllarınca bize gözdağı verdiler. Bizim F-16'larımız devreye girip onları bölgeden uzaklaştırmışlardır. Bölgeden şu an uzaklaşmış görünüyorlar ama şuna dikkat edelim, bunu tekrar tekrar yapabilirler. Türkiye hiçbir ön koşul ortaya koymadan sorunların çözülmesine yönelik son derece önemli diplomatik adımlar atmışken, Yunanistan ise bir gerginlik politikası üzerinden menfaat üretme peşinde bunu gördük. Biz NATO ülkeleri içerisinde gerginlik olmasın kutuplaşma olmasın diye son derece dikkatli ve ihtiyatlı davranıyoruz. En azından buna dair adımları biz atıyoruz, biz dostça el uzatıyoruz bu da bize haklılık imkanı veriyor.