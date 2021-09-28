Yunanistan'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre, AFAD Yunanistan'ın Girit'e bağlı Heraklion bölgesinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada depremin saat 7.48'de 5 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda saat 07.48'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Yüzeye oldukça yakın gerçekleşen sarsıntı, ada sakinlerini bir kez daha sokağa döktü. Girit'te dün gerçekleşen 5.7 büyüklüğündeki deprem birçok eski bina ve kilisenin yıkılmasına yol açmış, bir kişi hayatını kaybetmişti.

Girit Adası'nın güneyinden geçen Doğu Akdeniz-İyon Denizi fay hattı sıklıkla depremlerin meydana geldiği bir fay. Fay hattı Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos'un yakınlarından geçip İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor.



AFAD SON DEPREMLER











KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.09.28 07:48:08 35.1293 25.2252 5.8 -.- 5.3 5.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.28 07:30:20 36.3058 27.3225 20.9 -.- 1.9 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.28 07:30:11 35.1118 25.3472 18.2 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.28 07:23:15 35.1263 25.3412 14.9 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) REVIZE01 (2021.09.28 07:23:21)

2021.09.28 07:10:16 36.4933 27.1607 8.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.28 06:23:14 38.8935 33.5447 6.0 -.- 1.8 -.- SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel

2021.09.28 06:05:11 38.6225 39.6432 5.0 -.- 2.2 -.- KONAKALMAZ-(ELAZIG) İlksel

2021.09.28 06:03:40 35.1410 25.1972 5.2 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.28 05:48:39 39.1925 33.0707 10.8 -.- 1.4 -.- YESILTEPE-KULU (KONYA) İlksel

2021.09.28 05:44:08 35.0950 25.2460 6.6 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.28 05:42:20 36.4507 27.1167 5.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.28 05:39:08 35.2325 25.2950 11.9 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.28 05:36:45 36.4028 27.1997 11.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.28 05:33:53 35.2472 25.3685 11.7 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.28 05:26:27 35.2117 25.2518 19.4 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.28 05:18:08 35.0717 25.2207 7.7 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.28 05:16:31 35.1187 25.2938 9.8 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel