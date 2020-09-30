Yunanistan'da bir ilk! Atina'da FETÖ operasyonu!

30.09.2020 11:58

15 Temmuz hain darbe girişiminin failleri olan FETÖ üyesi 5 kişi Yunanistan’a geçerken Yunan polisi tarafından yakalandı. Yakalanan isimlerin Türkiye’den Avrupa’ya kaçmak çalışan FETÖ’cüler için trafiği organize eden isimler olduğu ortaya çıkarken Yunanistan’ın FETÖ aleyhine ilk kez operasyon yapması dikkat çekti.

Son dakika haberine göre; Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 5 kişi Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçerken Yunan polisi tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre Meriç Nehri üzerinden yaklaşık 1 ay önce geçerek Atina'ya gelen 5 FETÖ'cü burada yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan isimlerin kendilerini Yunan polisine FETÖ'cü olarak tanıttığı bildirildi.

Yunan polisinin aktardığı bilgilerde yakalanan şahısların telefonlarında 500 adet pasaport bilgisi ve fotoğraf ele geçirildi. FETÖ üyesi 5 kişinin Türkiye'den Avrupa'ya kaçmaya çalışan FETÖ'cüler için trafiği organize eden isimler olduğu anlaşıldı.