Yunanistan yas tutuyor! Ayasofya yeniden cami oldu, Yunan bayrakları yarıya indi

24.07.2020 18:45

Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya'nın 86 yıl aradan sonra yeniden cami olması Yunanistan'ı derinden sarstı. Ayasofya'nın camii olarak ibadete açılmasının ardından Yunanistan'da bayraklar yarıya indirilirken, kiliselerde çan çalındı.

Ayasofya'da ilk cuma namazının kılınması İslam aleminde coşkuyla karşılanırken, Yunanistan'ın başını çektiği batılı devletlerde ise adeta bir yas havası hakim. 86 yıl sonra ilk Cuma namazının kılındığı Ayasofya Camii'nin tarihi gününde Yunanistan, bayraklarını yarıya indirirken, kiliselerden tepki olarak çan sesleri yükseldi.

"YUNANLILAR YAS TUTUYOR"

Yunan haber sitesi KeeptalkingGreece'e göre ülkenin başkenti Atina başta olmak üzere pek çok yerinde bayrakların yarıya indirildiği ifade edildi.

Selanik, Agrinio ve Patras kentlerindeki kiliselerden tepki olarak çan sesleri yükselirken, Bizans ve Yunan bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen özel ayinlerde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin "kurtarılması" için dualar edildi.

Akşam saat 20:00 sularında yapılacak olan ayinde de Ayasofya'ya özel matem ilahilerinin okunacağı duyuruldu. Yunan medyası Ayasofya'nın ibadete açılması için "kara ve utanç dolu bir gün" ifadelerini kullandı.

Başkent Atina'da akşam saatlerinde Atina Metropol Kilisesi'nde düzenlenecek özel ayinde ise Yunanistan Başpiskoposu İeronimos tarafından Bizans döneminden kalma Meryem Ana'ya ithaf edilen İstanbul ile ilgili şükran ilahileri okunacak.

"ERDOĞAN DEDİĞİNİ YAPTI"

Yunan televizyon kanalları, Ayasofya Meydanı'ndan yaptıkları canlı bağlantılarda, "Hristiyanlar için kara gün", "Erdoğan dediğini yaptı" şeklinde yorumlarda bulundu.

Televizyon kanalları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cami içerisinde namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okumasını da ekranlarına canlı olarak aktardı.

TÜRKİYE'NİN CESARET EDEMEYECEĞİ SAVUNULMUŞTU

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilk tepki gösteren ülkelerden Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, "Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararının doğrudan Yunanların tarihsel belleğini kışkırtmaya yönelik" olduğunu ileri sürerek, Papa Franciscus'u Ayasofya tartışmasında uluslararası ağırlığını koymaya çağırmıştı.

Yunan hükümeti, kararı, "medeni dünyaya bir provokasyon" olarak tanımlamıştı.

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milliyetçilik yaptığını ve ülkesini 6 asır geriye götürdüğünü" ileri sürmüştü.

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürülme kararını, "UNESCO'ya karşı bir meydan okuma" olarak değerlendirmişti.

Yunanistan kilisesinin lideri Atina Başpiskoposu İeronimos ise Ayasofya konusundaki gelişmelerin bir oyundan ibaret olduğunu ve Türkiye'nin Ayasofya'yı cami olarak ibadete açmaya cesaret edemeyeceğini iddia etmişti.