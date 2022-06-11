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Yunanistan Türkiye'yi tehdit ederken susan Ekrem İmamoğlu'ndan Türkiye tepki koyunca skandal açıklamalar!

Yunanistan Türkiye'yi tehdit ederken susan Ekrem İmamoğlu'ndan Türkiye tepki koyunca skandal açıklamalar!
11.06.2022 16:14

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan'ın takındığı provokatif tutuma Türkiye'nin net tavır vermesinden rahatsız oldu. Ekrem İmamoğlu, Yunanistan’ın adaları hukuksuz bir şekilde silahlandırmasına ve ABD’nin üslerinin sayısını artırmasına ses çıkarmazken "Hep bir ağızdan barış ve kardeşlik türküleri söyleyelim. Sesimiz, savaş isteyenlerin seslerini bastırsın." dedi. Öte yandan CHP rozeti bizzat Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılan emekli büyükelçi Yalım Eralp, "Adalar Yunanistan’ındır. Egemenliği şartlı verilmiştir filan böyle bir şey yok." diyerek buna itiraz etmenin Türkiye'yi 'mütecaviz devlet' konumuna düşüreceğini iddia ederek skandal ifadeler kullanmıştı.

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