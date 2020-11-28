Yunanistan Girit’te S-300 test etti! Bakın yanlarında kimler var...

Son dakika haberi... Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Girit Adası'nda konuşlu bulunan Ruslara ait S-300 hava ve füze savunma sistemini test etti. Tatbikatta, Yunanistan ve Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve ABD'den de askeri personel katıldı.