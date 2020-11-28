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Yunanistan Girit’te S-300 test etti! Bakın yanlarında kimler var...

Yunanistan Girit’te S-300 test etti! Bakın yanlarında kimler var...
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Son dakika haberi... Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Girit Adası'nda konuşlu bulunan Ruslara ait S-300 hava ve füze savunma sistemini test etti. Tatbikatta, Yunanistan ve Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve ABD'den de askeri personel katıldı.


Son dakika haberi... Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Girit Adası'nda konuşlu bulunan Ruslara ait S-300 hava ve füze savunma sistemini test etti. Tatbikatta, Yunanistan ve Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve ABD'den de askeri personel katıldı.
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