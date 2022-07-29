Yunan-Türk ordusu kıyaslaması! Yunan basını: Türklerin çok büyük bir avantajı var

Yunanistan Ege Adaları, Doğu Akdeniz ve hava kıta sahanlığı gibi konularda hukuk dışı adımlarını atmaktan vazgeçmezken, Türkiye korkusundan silahlanma yarışında bütçesini aşacak hamlelerden de kaçınmıyor. Silahlanmaya büyük bütçe ayıran Yunanistan, yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinde yeni döneme vuran Türkiye'yi çaresizce yakalamaya çalışıyor. Türk-Yunan ordusunu kıyaslayan Yunan gazetesi Ta Nea, aradaki farkın azaldığını öne sürerken, Yunan nüfusunun yaşlandığını ve azaldığını belirterek bunun önemli bir dezavantaj olduğunu vurguladı.