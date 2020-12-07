Türkiye'nin, yüz yıllık engellemenin ardından güçlü liderlikle geri döndüğünü Yunan profesör böyle açıkladı... Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas katıldığı bir canlı yayında Yunanistan'ın halktan gizlemeye çalıştığı Türkiye'nin haklı tezlerini ve ordumuzun Doğu Akdeniz'deki askeri üstünlüğünü açıklarken ''Türkiye en iyi durumda bizi bir uydu devlet veya en kötü durumda hayal ettikleri neo-osmanlı imparatorluğunun bir sancağına dönüştürmek istiyor ve şimdiden bu girişimi başlattılar.'' değerlendirmesinde bulundu.

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