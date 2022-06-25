Yunan casus Muhammed Amar Ampara MİT tarafından yakalandı

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara, MİT tarafından yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, yaptığı uzun soluklu araştırmalar ve elde ettiği bilgiler neticesinde, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın (EYP) Yunan vatandaşı Mohammed Amar AMPARA'yı Türkiye'ye yönelik casus olarak kullandığını ortaya çıkardı.

Yapılan açıklamada, Yunan casusu M.A.AMPARA, ülkemize seyahatlerinde iş adamı gibi davranmış ve ticaret kisvesi altında casusluk faaliyetinde bulunduğu; adı geçen, sınırdaki TSK unsurları hakkında bilgi derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı; Türkiye'deki Suriyeliler ve Yunanistan'a yerleşen FETÖ/PDY'ye müzahir işadamlarıyla ilgili EYP'nin talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığının belirlendiği bildirildi.