Yumurta üreticilerine soruşturma! Rekabet Kurulu isim isim açıkladı: İhlal incelenecek

Rekabet Kurulu dikkat çeken bir karara imza attı. Kurul, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği v üye birliklerin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulundukları gerekçesi ile bazı yumurta üreticilerine soruşturma başlattı. İşte detaylar...
Rekabet Kurulu dikkat çeken bir karara imza attı. Kurul, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği v üye birliklerin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulundukları gerekçesi ile bazı yumurta üreticilerine soruşturma başlattı. İşte detaylar...
Rekabet Kurulu, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği ile birliğe bağlı 25 üye birliği ve teşebbüs hakkında soruşturma açtı.
Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
İHLAL VAR MI YOK MU?
Rekabet Kurulu 12.05.2022 tarihli toplantısında, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) ve YUMBİR'e üye birliklerin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla;
Aytekin Tavukçuluk Yem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş.
Etaş Afyon Tavukçuluk İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.
İsmail Saraçoğlu Hayvan Ürünleri Petrol Gıda San. Ltd. Şti.
Karem Yumurta Yem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Kor Agro Organik Gıda İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kula Yağ ve Emek Yemsanayi Ticaret A.Ş.
MNS Yumurta Hayvancılık Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Murat Gayretli Şahıs Şirketi
Özkul Tavukçuluk Yumurta Nakliye İnşaat Mimarlık Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tezcan Hayvancılık Nakliyat Tarım Paz. San. Tic. Ltd. Şti.
Yaşar Tavukçuluk Yem ve İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
unvanlı teşebbüsler ile
Afyonkarahisar Yumurta Üreticileri Birliği
Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği
Bandırma Yumurta Üreticileri Birliği
Başmakçı Yumurta Üreticileri Birliği
Bolu Yumurta Üreticileri Birliği,
Çorum Yumurta Üreticileri Birliği,
Gaziantep Yumurta Üreticileri Birliği
İzmir Yumurta Üreticileri Birliği
Kayseri Yumurta Üreticileri Birliği
Konya Yumurta Üreticileri Birliği
Manisa Yumurta Üreticileri Birliği
Tavşanlı Yumurta Üreticileri Birliği
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği
adlı teşebbüs birlikleri hakkında soruşturma açılmasına, 22-21/355-M (1) sayı ile karar verdi.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN