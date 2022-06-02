Yumurta üreticilerine soruşturma! Rekabet Kurulu isim isim açıkladı: İhlal incelenecek

Rekabet Kurulu dikkat çeken bir karara imza attı. Kurul, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği v üye birliklerin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulundukları gerekçesi ile bazı yumurta üreticilerine soruşturma başlattı. İşte detaylar...