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Yumurta üreticilerine soruşturma! Rekabet Kurulu isim isim açıkladı: İhlal incelenecek

Yumurta üreticilerine soruşturma! Rekabet Kurulu isim isim açıkladı: İhlal incelenecek
02.06.2022 14:09

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Rekabet Kurulu dikkat çeken bir karara imza attı. Kurul, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği v üye birliklerin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulundukları gerekçesi ile bazı yumurta üreticilerine soruşturma başlattı. İşte detaylar...

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Rekabet Kurulu, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği ile birliğe bağlı 25 üye birliği ve teşebbüs hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İHLAL VAR MI YOK MU?
Rekabet Kurulu 12.05.2022 tarihli toplantısında, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) ve YUMBİR'e üye birliklerin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla;

Aytekin Tavukçuluk Yem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş.

Etaş Afyon Tavukçuluk İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.

İsmail Saraçoğlu Hayvan Ürünleri Petrol Gıda San. Ltd. Şti.

Karem Yumurta Yem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Kor Agro Organik Gıda İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kula Yağ ve Emek Yemsanayi Ticaret A.Ş.

MNS Yumurta Hayvancılık Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Murat Gayretli Şahıs Şirketi

Özkul Tavukçuluk Yumurta Nakliye İnşaat Mimarlık Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Tezcan Hayvancılık Nakliyat Tarım Paz. San. Tic. Ltd. Şti.

Yaşar Tavukçuluk Yem ve İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

unvanlı teşebbüsler ile

Afyonkarahisar Yumurta Üreticileri Birliği

Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği

Bandırma Yumurta Üreticileri Birliği

Başmakçı Yumurta Üreticileri Birliği

Bolu Yumurta Üreticileri Birliği,

Çorum Yumurta Üreticileri Birliği,

Gaziantep Yumurta Üreticileri Birliği

İzmir Yumurta Üreticileri Birliği

Kayseri Yumurta Üreticileri Birliği

Konya Yumurta Üreticileri Birliği

Manisa Yumurta Üreticileri Birliği

Tavşanlı Yumurta Üreticileri Birliği

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği

adlı teşebbüs birlikleri hakkında soruşturma açılmasına, 22-21/355-M (1) sayı ile karar verdi.

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