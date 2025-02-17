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Yumrukların havada uçuştuğu kavgada silah sesleri yükseldi! O anlar kamerada
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Yumrukların havada uçuştuğu kavgada silah sesleri yükseldi! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 02:47 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 03:26

Bolu’da gece saatlerinde ara cadde üzerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralandı. Olay, Karaçayır Mahallesi Kutucular Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde karşı karşıya gelen iki grup vatandaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, silah sesleri yükseldi. Sokak üzerinde bulunan vatandaşlar panikle kaçmaya çalıştı. Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi, aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine mahalle bekçileri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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