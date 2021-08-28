Yüksek ses şikayeti sonrası bölgeye gelen polise saldırdılar

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde mahalle arasındaki bir düğünde yüksek sesle müzik yayını yapıldığı gerekçesiyle çıkan kavga sonrası bölgeye gelen polis ekipleri, havaya ateş ederek olaya müdahale etti. Saldırganlar polise sandalye fırlatıp, aralarına alarak darp etmeye çalıştılar. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi

Olay, saat 22.00 sularında Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle arasındaki düğünde yüksek sesle müzik çalındı. Bazı kişiler sokakta saatlerce yüksek sesle eğlence yapanlardan şikayetçi oldu. Şikayete rağmen müzik yayınına devam edilmesi üzerine iki grup arasında kavga çıktı.

Olay yerine gelen polis ekipleri şahısları uyarmak istedi ama yetersiz kaldı. Polis sokaktaki kavgayı ayırabilmek için birkaç kez havaya ateş etti.

Bu sırada şahıslar kendilerini uyaran polis ekiplerine sandalye fırlatarak, sopalarla saldırmaya başladı. Polis ekipleri kendilerini korumaya çalışırken, saldırganlar polisleri aralarına alarak darp etmek istedi.

Bazı kişilerin aldıkları darbelerle yaralandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.