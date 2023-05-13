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YSK e-Devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı 2023! Nerede, hangi okulda oy kullanacağım? Hangi sandıkta oy kullanacağım? |Video

YSK e-Devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı 2023! Nerede, hangi okulda oy kullanacağım? Hangi sandıkta oy kullanacağım? |Video
13.05.2023 14:28

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YSK e-Devlet yurt içi seçmen kaydı sorgulama işlemleri hakkında aramalar hız kazandı. Bilindiği üzere 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin kararı imzalamasının ardından seçim süreci resmen başlamış oldu. Nereye kayıtlı olduğunu öğretmen isteyen kişiler YSK'nın e-devlet'te yer alan e-Devlet yurt içi seçmen kaydı hizmeti kullanılacak. İşte detaylar.

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2023 seçim tarihinin belli oldu. Bu gelişmelerle birlikte vatandaşlar, 'Nerede oy kullanacağım?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Devlet ve YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı!

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Her seçim döneminde olduğu gibi seçmenler e-devlet içerisinde yer alan YSK yurt içi seçmen kaydı sorgulama işlemlerini kullanabilecekler. Önümüzdeki günlerde aktif hale gelecek uygulamada kişiler hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecekler. Seçim dönemlerinde aktif olan hizmet sayesinde seçmenler oy kullanacakları bölgeleri kolaylıkla öğrenebiliyorlar.

E-DEVLET YSK YURT İÇİN SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ…

Aynı şekilde yurt dışında yaşayan seçmenler de Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın e-devlet'te yer alan bir diğer hizmeti olan "yurt dışı seçmen kaydı sorgulama" hizmetini kullanabilecekler.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için askıya çıkan seçmen listeleri, "Seçmen Sorgulama Uygulaması" ile sorgulanabilecek. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandık başına gidecek olan vatandaşlar şimdiden nerede oy kullanacaklarını merak etmeye başladı.

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Seçmen kaydı sorgulama, hem YSK hem de E devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilecek, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabiliyor.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA
Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.
YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

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