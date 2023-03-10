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YSK Başkanı Ahmet Yener seçim tarihi açıklaması! Seçim ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalırsa kaç gün sonra yapılır?

YSK Başkanı Ahmet Yener seçim tarihi açıklaması! Seçim ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalırsa kaç gün sonra yapılır?
10.03.2023 16:29

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs 2023 tarihini cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Anayasa uyarınca cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 belirlenmiştir." dedi.

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2023 Seçimi ne zaman? Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalırsa kaç gün sonra yapılır? soruları yanıt buldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs 2023 tarihini cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Anayasa uyarınca cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 belirlenmiştir." dedi.

Yener, YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulu yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023'ü cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir." bilgisini verdi.

Yener, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ikinci tur seçimin 28 Mayıs 2023'te yapılacağını belirterek, "Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilerimize hayırlı olsun. Çalışmalara devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yener, soru üzerine, "Birazdan kamu görevlilerinin istifasıyla ilgili tarih belirleme çalışmamız devam edecek." ifadelerini kullandı.

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