Haberler Haber Videoları YOZGAT SON DAKİKA HABERİ! Sır cinayetler! Kayıp olarak aranan 2 kişinin cesedi bulundu

YOZGAT SON DAKİKA HABERİ! Sır cinayetler! Kayıp olarak aranan 2 kişinin cesedi bulundu

YOZGAT SON DAKİKA HABERİ! Sır cinayetler! Kayıp olarak aranan 2 kişinin cesedi bulundu
28.12.2022 14:43

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:42
Tuzla'da Doğalgaz Patlaması:...
Haber 02:38
Telefon hep akıllı değildi!...
Haber 01:26
9 ilde 45 dolandırıcılık...
Haber 00:49
İstanbul'da binlerce litre...
Haber 02:28
30 metre sürüklendi! Korkunç...
Haber 00:54
Ölümlü kazada flaş gelişme!...
Haber 00:56
Şırnak'ta teröristlerin...
Haber 01:37
Meteoroloji'den 18 ile uyarı
Haber 02:25
Haftanın ilk iş gününde trafik...
Haber 22:07
Bakan Akar'dan Yunanistan'a...
Haber 02:06
Almanya’da cenaze skandalı!...
Haber 02:29
Meral Akşener'den...

Yozgat'ta 3 gün önce yakınlarının kayıp ihbarında bulunulan Ömer Yüksel ile Hayrullah Çetin, kamyonette av tüfeği ile vurumuş halde bulundu. Cesetler Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürülürken olayla ilgiliş soruşturma başlatıldı.

Haber Videoları

Yozgat'ta hayvan alım satım işi yapan, 3 gün önce yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Ömer Yüksel (43) ile Hayrullah Çetin (48), kamyonette öldürülmüş halde bulundu.

Sorgun ilçesinde büyükbaş alım satım işi yapan Ömer Yüksel ve Hayrullah Çetin, 3 gün önce Şefaatli ilçesindeki köylerden hayvan alımı yapmak üzere yola çıktıktan sonra kayboldu.

AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞLAR
Yakınları, cep telefonlarına ulaşılamayan Yüksel ve Çetin için polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bugün Yozgat merkeze bağlı Lök köyü Şabanyazısı mevkiinde park halinde bulunan kamyonette Yüksel ve Çetin, av tüfeği ile vurularak öldürülmüş bulundu. Lök ve İncirli köyleri arasındaki tali yolun kenarında bulunan Yüksel ve Çetin'e ait kamyonette inceleme yapıldı.


Fotoğraf: Hayrullah Çetin

SORUŞTURMA BAŞLADI
Kamyonetin çevresinde de araştırma yapıldı. Ömer Yüksel ile Hayrullah Çetin'in cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


Fotoğraf: Ömer Yüksel

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA