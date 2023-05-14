YOZGAT SEÇİM SONUÇ 2023! YSK SEÇİM SONUÇLARI YOZGAT oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı | Video

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan genel seçim sonuçları 85 milyon vatandaşımızın merak ettiği bir konu oldu. Milletvekili genel seçimlerine 24 siyasi partiyle Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı katılıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden birisi de seçim sonuçları oluyor. Özellikle son saatlerde YOZGAT SEÇİM SONUÇLARI hakkında arama motorlarında yapılan araştırmalar yükselişe geçti. 14 Mayıs 2023 YOZGAT Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını takvim.com.tr farkıyla sizlere sunuyoruz.

YOZGAT SEÇİM SONUÇLARI 2023!

Yozgat seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.

14 MAYIS YOZGAT SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamaya göre oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. Saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecek.







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