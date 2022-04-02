RAMAZAN İMSAKİYE
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Yön tabelası direğinin devrilme tehlikesine karşı kapatılan Büyükdere Caddesi açıldı

Yön tabelası direğinin devrilme tehlikesine karşı kapatılan Büyükdere Caddesi açıldı
02.04.2022 13:03

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Beşiktaş'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle yön tabelası direğinin devrilme tehlikesine karşı trafiğe kapatılan Büyükdere Caddesi, direğin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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Büyükdere Caddesi'nde bulunan ve daha önce trafik kazasında hasar alan, yön tabelalarının asılı olduğu direk, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yana doğru eğildi.

Rüzgarda sallanan direğin devrilme tehlikesi nedeniyle Maslak yönünde trafiğe kapatılan Büyükdere Caddesi, belediye ekiplerince direğin vinç yardımıyla kaldırılması sonrasında yeniden araç geçişine açıldı.

Caddenin trafiğe açılmasının ardından, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde köprü girişine kadar oluşan trafik yoğunluğu da normale döndü.

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