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Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama motosiklet çarptı: O anlar kamerada
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Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama motosiklet çarptı: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024, 22:49 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024, 22:49

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama motosiklet çarptı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, yaşlı adam ağır yaralandı.

Bursa'da yaşlı adama motosiklet çarptı. Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 14 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Y.A., yolun karşısına geçeceği esnada A.Z. idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adamın yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada ağır yaralanan 77 yaşındaki Y.A., Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı adam, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan motosiklet sürücüsü A.Z., alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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