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Yolun karşısına geçmek isteyen köpek kazaya neden oldu: 3 yaralı

Yolun karşısına geçmek isteyen köpek kazaya neden oldu: 3 yaralı
09.12.2022 10:19

OTOMATİK OYNAT

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Tekirdağ Çorlu'da yol ortasından geçen köpeğe çarpmamak frene basan araca, panelvan minibüs arkadan çarptı.

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Kaza, Esentepe Mahallesi Çorlu çevre yolu üzeri Emlaklar köprüsü mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyreden Fatma Ö. idaresindeki 34 ZE 6078 plakalı otomobil, yol ortasında gezen köpek nedeniyle önünde seyreden araçların yavaşlamasının ardından frene bastı. Bu sırada aynı yönde seyreden Erol Ö. yönetimindeki panelvan minibüs, otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Fatma Ö. ve kızı Elanur Ö. ile panelvan araçta yolcu olarak bulunan Metin Ö. hafif yaralandı.

Öte yandan, olay yerinde konuşan bir vatandaş başıboş gezen köpeklere çözüm bulunmasını istedi.

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