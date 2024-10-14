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Yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı
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Yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 19:35 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 19:35

Siirt’te, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı

Siirt'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Fatma Sevgin (49), yaralandı. Kaza, dün gece saatlerinde Siirt-Kurtalan kara yolu, adliye kavşağında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Sevgin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Sevgin, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sevgin, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sevgin'in kaburgalarında kırıklar olduğu belirlenirken, sürücü de ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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