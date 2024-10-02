SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Yolcunun yakınları yanlış muavin ve şoförü hastanelik ettiği olay anı kameralara yansıdı.
Haberler Haber Videoları

Yolcunun yakınları yanlış muavin ve şoförü hastanelik ettiği olay anı kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024, 19:41 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024, 19:41

Ailesinin tartıştığı muavin ve şoför zannedip sopalarla dövdüler, muavin ve şoförün değiştiği sonradan ortaya çıktı.

Bilecik'te tartıştıkları muavin ve şoförün kendilerini araçtan indirmesine sinirlenen yolcuların yakınları, Burdur otogarında otobüse saldırdı. Eskişehir'de değişim yapıldığını bilmeyen saldırganlar yanlış şoför ve muavini darp etti.
Olay, dün gece 23.50 sıralarında Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Antalya'ya gitmekte olan Buzlu Turizm'e ait 26 BZ 038 plakalı otobüse binen M.Ç. (52) ve eşi Ş.Ç. (49) yolda otobüsün mola vermemesi konusunda muavin İ.M. (21) ile tartıştı. Bunun üzerine M.Ç. ve eşi Bilecik'te otobüsten indirildi.
Bunun üzerine M.Ç. ile eşi Ş.Ç. durumu Burdur'da bulunan akrabalarına bildirerek taksi ile Burdur'a gelmek üzere yola çıktı. Şahısları indirdikten sonra yoluna devam eden otobüs ise Eskişehir'de şoför, Kütahya'da ise muavin değiştirdi. Olaylardan habersiz Burdur otogarına giriş yaparak yolcu indiren şoför Ali Çelebi, ikinci şoför Yasin E. ve muavin Mustafa Erdoğan'a otobüsten indirilen M.Ç. ve yakınları R.Ç. (25), Y.Ç. (19), E.Ç. (44), E.Ç. (35) sopalarla saldırdı. Şoförler ve muavini darp eden şüpheliler daha sonra geldikleri araçlara binerek olay yerinden kaçtı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri darp edilen mürettebatı hastaneye kaldırırken polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri çok geçmeden olayın şüphelileri M.Ç., R.Ç., Y.Ç. E.Ç. ve E.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

"Bir anda saldırdılar ne olduğunu anlamadık"

Olaylardan haberi olmadığı halde darp edilen muavin Mustafa Erdoğan, "Biz buraya yolcu indirmeye geldik. Hiç sorgusuz sualsiz ellerinde sopalar ile bize saldırdılar. Biz olay sonrası şikayetçi olduk onlardan. Biz onları tanımayız onlar bizi tanımaz. Sadece bir karışıklık olmuş. Bizimle alakalı bir durum değil. Diğer muavin ve şoför ile sıkıntı yaşamışlar ama gelip bize patladılar. Bir anda gelip saldırdılar. Ben bagajları indiriyordum bir anda gelip saldırdılar. Balta sapları, odunlar, demir çubuklar ile saldırdılar. 11-12 kişi vardı. Kaptanın kafası delindi, öteki kaptanın belinde sıkıntı var benimde kolumda. Ne olduğunu bile anlamadık. Şikayetçiyiz" dedi.
Otobüs kaptanı Ali Çelebi ise, "Ben otobüsü Eskişehir'de devraldım. Muavin arkadaş ise Kütahya'da bindi. Bizden önceki otobüs personelleri biz binince araçtan indiler. Biz buraya gelene kadar herhangi bir olay olmadı. Buraya girdiğimiz anda bir baktım yaklaşık 10 kişi ellerinde sopa ile yanımıza geldiler. Biz mevzu nedir diye soramadan "Siz nasıl benim annem ile babama küfür edip döversiniz" dedi. Ben bizim hiçbir şeyden haberimiz yok dediğimiz anda bize saldırdı. Bir yolcu araya girmek istedi ona da saldırdılar. Biz şikayetçiyiz. Saldırı sonrası ambulans geldi. Bizi alıp hastaneye götürdü. Bizim olaylardan hiç haberimiz yoktu. Araç İstanbul'dan geliyordu ben Eskişehir'de devralmıştım aracı. Muavin arkadaş da Kütahya'da değişti. Onlarla yaşanan sıkıntının acısını bizden çıkardılar. Onlar neden mola vermediniz diye tartışmışlar yolcu muavine küfür etmiş, tartışma çıkmış mevzu oradan buraya kadar gelmiş. Benim kafama balta sapı ile vurdular, koluma vurdular, burnumda çatlak var. Gereken mercilere şikayetimizi bildirdik. Sonuna kadar gideceğiz. Aracımızın camı da kırıldı. Firmamız da bunun peşini bırakmayacak" şeklinde konuştu.
Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldılar.

SIRADAKİ VİDEO
Afet ve yangınlara müdahale merkezden canlı izlenebilecek
02.10.2024Çarşamba
Eniştesini öldüren sanığa 12 yıl hapis cezası
02.10.2024Çarşamba
5 kişinin öldüğü servis kazası davasında 22 yıl 6 ay hapis
02.10.2024Çarşamba
"Kuşaklar Arası Lezzet Paylaşımı" etkinliği yapıldı
02.10.2024Çarşamba
Kaçak sigara operasyonu yapıldı
02.10.2024Çarşamba
Bunlar da Var
İran İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı! İsrail toprakları böyle vuruldu 02:05
İsrail toprakları işte böyle vuruldu
01.10.2024Salı
İran’ın ateşlediği roketler İsrail’in hava üssünü vurdu! O anlar kamerada 00:39
İran'ın ateşlediği roketler İsrail'in hava üssünü vurdu!
01.10.2024Salı
Katharina Amalia’yı hangi futbolcu çağırdı? Galatasaray maçını tribünden izledi! Maserati marka araç detayı... 01:44
Katharina Amalia'yı hangi futbolcu çağırdı?
01.10.2024Salı
İran’ın ateşlediği füzelerin düştüğü anlar araç kamerasında 00:14
Panik anları araç kamerasında
01.10.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA