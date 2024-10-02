Yolcunun yakınları yanlış muavin ve şoförü hastanelik ettiği olay anı kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024, 19:41 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024, 19:41

Bilecik'te tartıştıkları muavin ve şoförün kendilerini araçtan indirmesine sinirlenen yolcuların yakınları, Burdur otogarında otobüse saldırdı. Eskişehir'de değişim yapıldığını bilmeyen saldırganlar yanlış şoför ve muavini darp etti.

Olay, dün gece 23.50 sıralarında Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan Antalya'ya gitmekte olan Buzlu Turizm'e ait 26 BZ 038 plakalı otobüse binen M.Ç. (52) ve eşi Ş.Ç. (49) yolda otobüsün mola vermemesi konusunda muavin İ.M. (21) ile tartıştı. Bunun üzerine M.Ç. ve eşi Bilecik'te otobüsten indirildi.

Bunun üzerine M.Ç. ile eşi Ş.Ç. durumu Burdur'da bulunan akrabalarına bildirerek taksi ile Burdur'a gelmek üzere yola çıktı. Şahısları indirdikten sonra yoluna devam eden otobüs ise Eskişehir'de şoför, Kütahya'da ise muavin değiştirdi. Olaylardan habersiz Burdur otogarına giriş yaparak yolcu indiren şoför Ali Çelebi, ikinci şoför Yasin E. ve muavin Mustafa Erdoğan'a otobüsten indirilen M.Ç. ve yakınları R.Ç. (25), Y.Ç. (19), E.Ç. (44), E.Ç. (35) sopalarla saldırdı. Şoförler ve muavini darp eden şüpheliler daha sonra geldikleri araçlara binerek olay yerinden kaçtı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri darp edilen mürettebatı hastaneye kaldırırken polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri çok geçmeden olayın şüphelileri M.Ç., R.Ç., Y.Ç. E.Ç. ve E.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

"Bir anda saldırdılar ne olduğunu anlamadık"

Olaylardan haberi olmadığı halde darp edilen muavin Mustafa Erdoğan, "Biz buraya yolcu indirmeye geldik. Hiç sorgusuz sualsiz ellerinde sopalar ile bize saldırdılar. Biz olay sonrası şikayetçi olduk onlardan. Biz onları tanımayız onlar bizi tanımaz. Sadece bir karışıklık olmuş. Bizimle alakalı bir durum değil. Diğer muavin ve şoför ile sıkıntı yaşamışlar ama gelip bize patladılar. Bir anda gelip saldırdılar. Ben bagajları indiriyordum bir anda gelip saldırdılar. Balta sapları, odunlar, demir çubuklar ile saldırdılar. 11-12 kişi vardı. Kaptanın kafası delindi, öteki kaptanın belinde sıkıntı var benimde kolumda. Ne olduğunu bile anlamadık. Şikayetçiyiz" dedi.

Otobüs kaptanı Ali Çelebi ise, "Ben otobüsü Eskişehir'de devraldım. Muavin arkadaş ise Kütahya'da bindi. Bizden önceki otobüs personelleri biz binince araçtan indiler. Biz buraya gelene kadar herhangi bir olay olmadı. Buraya girdiğimiz anda bir baktım yaklaşık 10 kişi ellerinde sopa ile yanımıza geldiler. Biz mevzu nedir diye soramadan "Siz nasıl benim annem ile babama küfür edip döversiniz" dedi. Ben bizim hiçbir şeyden haberimiz yok dediğimiz anda bize saldırdı. Bir yolcu araya girmek istedi ona da saldırdılar. Biz şikayetçiyiz. Saldırı sonrası ambulans geldi. Bizi alıp hastaneye götürdü. Bizim olaylardan hiç haberimiz yoktu. Araç İstanbul'dan geliyordu ben Eskişehir'de devralmıştım aracı. Muavin arkadaş da Kütahya'da değişti. Onlarla yaşanan sıkıntının acısını bizden çıkardılar. Onlar neden mola vermediniz diye tartışmışlar yolcu muavine küfür etmiş, tartışma çıkmış mevzu oradan buraya kadar gelmiş. Benim kafama balta sapı ile vurdular, koluma vurdular, burnumda çatlak var. Gereken mercilere şikayetimizi bildirdik. Sonuna kadar gideceğiz. Aracımızın camı da kırıldı. Firmamız da bunun peşini bırakmayacak" şeklinde konuştu.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldılar.