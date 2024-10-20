Yola çıkan ineğe çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024, 22:41 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2024, 22:41

Elazığ'da yola çıkan inek kazaya sebep oldu. İneğe çarpan araçta 3 kişi yaralandı. Kaza Karakoçan ilçesi Yalıntaş köyünde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Yalıntaş köyü mevkisinde Karakoçan istikametine seyir halinde olan 34 TF 3220 plakalı araç, ana yola çıkan ineğe çarptı.Kazanın etkisi ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi.Yaralı 3 kişi ambulans ile Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan 2 kişi Feti Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza inek telef olurken,jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.