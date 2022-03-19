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Yola çıkacaklar dikkat! Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

Yola çıkacaklar dikkat! Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı
19.03.2022 09:35

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Son dakika haberi! Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Antalya-Konya kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı, sürücüler dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

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Antalya'nın kuzeyinde bulunan Akseki ilçesinde dün etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışma yapıldı. Gece saatlerinde yağışın ve tipinin etkisinin artması sebebiyle Akseki Bölge Trafik ekipleri kara yolunu tır geçişlerine kapatarak sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendirdi.

Kar lastiği ve zinciri bulunan diğer araçların trafikte olmasına izin veriliyor.

Ekipler, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

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