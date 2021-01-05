YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: "Prof. Dr. Melih Bulu rektörlük başvuru şartlarını sağlamaktadır"

Yükseköğretim Kurulu, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu, ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Prof. Dr. Melih Bulu rektörlük başvuru şartlarını sağlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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