Haberler Video Haber Videoları YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: "Prof. Dr. Melih Bulu rektörlük başvuru şartlarını sağlamaktadır"

YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesi açıklaması: "Prof. Dr. Melih Bulu rektörlük başvuru şartlarını sağlamaktadır"

YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesi açıklaması:
05.01.2021 18:10
Ana Sayfa 02:41
Ekipler harekete geçiren olay!...
Ana Sayfa 05:29
"İleriye gideceğimize geriye...
Ana Sayfa 00:40
Erdoğan, Bahçeli'nin evine...
Ana Sayfa 01:33
Körfez ülkeleri Katar'a...
Ana Sayfa 07:55
"2020 yılını tarihi bir...
Ana Sayfa 05:53
Korona talebi artırdı! Kapış...
Ana Sayfa 06:00
Milyonlara Ocak zammı! İşte...
Ana Sayfa 01:39
50 lira borç verdi bacağından...
Ana Sayfa 02:44
Bakanlıktan koronavirüs...
Ana Sayfa 01:33
Başkent'te FETÖ'nün askeri...
Ana Sayfa 01:30
Meteorolojiden kuvvetli yağış...
Ana Sayfa 05:34
38 adrese eş zamanlı baskın!

Yükseköğretim Kurulu, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu, ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Prof. Dr. Melih Bulu rektörlük başvuru şartlarını sağlamaktadır" ifadelerine yer verildi.


Yükseköğretim Kurulu, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu, ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Prof. Dr. Melih Bulu rektörlük başvuru şartlarını sağlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

İşte YÖK'ten yapılan açıklamanın satır başları;

YÖK: "Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, diğer adaylar gibi rektörlük başvuru şartlarını sağlamaktadır."

"Rektör (adayı) olabilmek için, eski/yeni hiçbir mevzuatta, ilgili üniversitenin kadrolu profesörlerinden biri olma koşulu aranmamıştır."

"Bir üniversitenin başarısı için rektör atama şekli elbette önemlidir, fakat atama süreci sonrasındaki performansı daha da önemlidir."

"Boğaziçi Üniversitesi, geçmişte iki dönem, uzun yıllar farklı bir üniversite mezunu ve mensubu bir bilim insanı tarafından başarılı şekilde yönetilmiş ve bu durum hiçbir zaman eleştiri konusu yapılmamıştır."

"(Prof.Dr.Melih Bulu) Akademik kariyerinin en önemli aşamasını ve bu sürecin 7 yılını Boğaziçi Üniversitesinde tamamlamış olduğu unutulmamalıdır"
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları