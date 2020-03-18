YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan flaş "uzaktan eğitim" açıklaması: 23 Mart'ta başlayacak 18.03.2020 10:26

Son dakika haberine göre YÖK Başkanı Yekta Saraç, Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları Yol Haritası'na ilişkin detayları açıkladı. TRT tarafından YÖK'e tahsil edilecek bir kanal aracılığı ile ortak derslerin yayınlanacağı bildirildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Bugün itibarıyla YÖK bünyesinde farklı üniversitelerimizden alanında uzman hocalarımız tarafından oluşturduğumuz Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Komisyonumuz tarafından hazırlanan Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları Yol Haritası'na Yürütme Kurulumuz tarafından son hali verilmiştir" dedi.

Saraç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"123 üniversitemizde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) bulunmaktadır. Altyapı konusunda eksiği olan üniversitelerimizin ihtiyaçları da YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde giderilecektir. Bu istikamette de planlamalarımız vakit geçirilmeksizin hayata geçirilecektir.

Önümüzdeki haftadan itibaren talep etmeleri halinde sistemdeki bütün öğretim elemanlarına eğiticilerin eğitimi olarak da adlandırabileceğimiz 'Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme' dersi ve yetkinliğinin dijital imkanlarla verilmesi konusunda tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştır.

İçeriğe destek olmak ve bu alanda çeşitliliği artırmak amacıyla TRT tarafından YÖK'e tahsis edilecek kanal üzerinden daha geniş öğrenci kitlesinin aldığı ortak dersler yayınlanacaktır.''