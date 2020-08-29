YKS'de ilk bine giren Orhancan Ayhan üniversiteye yerleşemedi

29.08.2020 22:13

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan ve YKS sözel alanda aldığı yüksek puanla Türkiye'de ilk bin öğrenci arasına giren Orhancan Ayhan (18), tercih ekranında yapılan bir tuş hatası nedeniyle üniversiteye yerleşemediğini öne sürdü. Ayhan, ODTÜ tarih bölümüne girmeyi istediğini belirterek, durumuna çözüm bulunmasını istedi.