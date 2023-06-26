Yine yalan! Cumhuriyet'in 'Kalanları Satacaklar' haberine yalanlama!

Cumhuriyet Halk Partisi yandaşı Cumhuriyet Gazetesi yine asılsız bir habere imza attı.

Gazete'nin birinci sayfadan verdiği "Kalanları Satacaklar" başlıklı haber yalan çıktı.



Cumhuriyet'in yalan haberi

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI CUMHURİYET GAZETESİ'Nİ YALANLADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yapıldığına ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Bakanlıktan, bugün bir gazetede yer alan bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yapıldığı haberine ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığına, tamamen gazetenin kendi yorumlarına dayalı ve bilinçli bir yalan haber olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu haberler, sadece güzide kurumlarımızı satış manipülasyonu ile yıpratma gayretidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

ÇİKOLATA KUTUSUNDA PARA ALIP HABER YAPTILAR

Cumhuriyet'in çikolata kutusu içinde para alarak haber yaptığı ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet Vakfı, eski yayın yönetmeni Arif Kızılyalın, mali müdür Osman Selçuk Özer ve reklam müdürü Esra Bozok hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İddiaya göre üç isim, bir e-ticaret firmasından 'manipülatif' haber karşılığında çikolata kutusunda para almıştı. Olayın basına yansımasının ardından Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu haberlerin doğru olduğunu belirterek vakıf başkanı Alev Coşkun'u eleştiren bir yazı yazmış ancak yazı sansürlenerek Mollaveisoğlu görevden alınmıştı.