Haberler Haber Videoları Yine İETT yine arıza! İstanbullu canından bezdi! Bu kez adres Halkalı

Yine İETT yine arıza! İstanbullu canından bezdi! Bu kez adres Halkalı

Yine İETT yine arıza! İstanbullu canından bezdi! Bu kez adres Halkalı
08.12.2021 11:43
Ana Sayfa 00:56
Reza Zarrab ve sarışının...
Ana Sayfa 01:03
Derbide gözler ondaydı!...
Ana Sayfa 01:09
Ülke şokta! G.Kurmay...
Ana Sayfa 01:25
FETÖ'cülere ev ayarlayan iş...
Ana Sayfa 01:03
Adana'da şafak vakti...
Ana Sayfa 01:05
Masumlar Apartmanı 51. bölüm...
Ana Sayfa 00:20
Beyoğlu’nda trafik ışıklarında...
Ana Sayfa 00:40
Atların kesildiği ihbarı...
Ana Sayfa 00:45
Destan 4. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 03:25
Alpagu Han kara haberi oğlu...
Ana Sayfa 00:30
Kardeşlerim 32. bölüm 2....
Ana Sayfa 02:31
Batuga, Akkız'ın esaretine...

CHP'li İBB yönetimi hala İETT arızalarına çözüm bulamazken İstanbullular artık canından bezdi. Bu kez skandalın adresi Halkalı. Halkalı-İkitelli arasında sefer yapan bir İETT otobüsü bozuldu. Arıza sonrası inen yolcular işlerine ya da okullarına yetişebilmek için yürüdü.

Haber Videoları

İstanbul'da Halkalı-İkitelli arasında sefer yapan İETT otobüsü bozuldu. Arıza sonrası otobüsteki yolcular, yollarına yürüyerek devam etti. İstanbullular, yola yürüyerek devam etti.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah İstanbul..." ifadelerini kullandı.

Göksu'nun paylaştığı görüntülerde, İBB'nin vatandaşa hizmet noktasında sınıfta kaldığı bir kez daha gözler önüne serildi.

CHP'Lİ İBB ÇÖZÜM BULAMIYOR
Sürekli kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen İETT otobüslerinden biri de geçtiğimiz ay İstanbul Sarıyer'de arızalanmıştı. Otobüsün yolcular tarafından itilerek rampadan çıkarıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilmişti.

ŞOFÖRLERE TEHDİT
CHP'li İBB'nin rezalet sonrası bakımsızlık yüzünden otobüsleri arızalanan şoförleri de işten atmakla tehdit ettiği ortaya çıktı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzasıyla arızalanan otobüslerin vatandaşlar tarafından itilmesi yasaklandı.

Şoförlere gönderilen yazıya göre otobüsün vatandaş tarafından itilmesine müsaade eden şoförün işine son verileceği açıklandı.

SOKAKLARDA BAŞIBOŞ OTOBÜSLER
Yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul'un farklı noktalarında İETT'ye ait arıza yapmış otobüslerin başıboş şekilde beklediği görüldü.

SON DAKİKA