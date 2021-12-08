Yine İETT yine arıza! İstanbullu canından bezdi! Bu kez adres Halkalı

İstanbul'da Halkalı-İkitelli arasında sefer yapan İETT otobüsü bozuldu. Arıza sonrası otobüsteki yolcular, yollarına yürüyerek devam etti. İstanbullular, yola yürüyerek devam etti.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah İstanbul..." ifadelerini kullandı.

Göksu'nun paylaştığı görüntülerde, İBB'nin vatandaşa hizmet noktasında sınıfta kaldığı bir kez daha gözler önüne serildi.

CHP'Lİ İBB ÇÖZÜM BULAMIYOR

Sürekli kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen İETT otobüslerinden biri de geçtiğimiz ay İstanbul Sarıyer'de arızalanmıştı. Otobüsün yolcular tarafından itilerek rampadan çıkarıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilmişti.

ŞOFÖRLERE TEHDİT

CHP'li İBB'nin rezalet sonrası bakımsızlık yüzünden otobüsleri arızalanan şoförleri de işten atmakla tehdit ettiği ortaya çıktı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzasıyla arızalanan otobüslerin vatandaşlar tarafından itilmesi yasaklandı.

Şoförlere gönderilen yazıya göre otobüsün vatandaş tarafından itilmesine müsaade eden şoförün işine son verileceği açıklandı.

SOKAKLARDA BAŞIBOŞ OTOBÜSLER

Yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul'un farklı noktalarında İETT'ye ait arıza yapmış otobüslerin başıboş şekilde beklediği görüldü.