CHP’nin yalan haberlerini servis etmekten çekinmeyen Sözcü gazetesinin yazarı Yılmaz Özdil, CHP’yi bombalamaya devam ediyor. Özdil, “Bir dönem FETÖ’nün prensinin tetikçisi olup Ergenekon, Balyoz kumpaslarında tetikçilik yapan gazeteciler, Atatürk’e küfreden gazeteciler bugün dönmüşler CHP adına gazetecilik yapıyor” dedi. Öte yandan söz konusu açıklamaları yaptığı için kendisine ambargo uygulandığını da açıkladı. Özdil’in açıklamalarının ardından akıllara “Kim bu tetikçiler?, İmamoğlucu medyada kavga mı var?” sorularını getirdi.