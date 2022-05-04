Yılmaz Ateş'ten CHP'ye ilişkin bomba yorum: Ekrem İmamoğlu'nun genel merkezle diyaloğu yok

CHP'deki adaylık kavgası sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ya bana katılın ya yolumdan çekilin" açıklamasının ardından dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Karadeniz turuna çıkan Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Sen benim yolumdan çekil" şeklinde mesaj verdiği düşünülürken CHP Genel Başkanı Seyit Torun konuya ilişkin "Ziyaretler ile ilgili ben bilgilendirildim Genel başkanımızın da mutlaka bilgisi vardır" şeklinde muallak bir açıklama yaptı. Meseleyi yorumlayan Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş partideki kavgayı anlatarak, "Aralarında diyalog yok" açıklamasını yaptı. İşte Ateş'in o açıklamaları...