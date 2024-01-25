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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024, 08:47 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024, 08:53

Yılın ilk MGK'sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak! Ana gündem terörle mücadele

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündemi terörle mücadele olacak. Yurtiçi ve yurtdışında terör örgütlerine yönelik mücadelede atılan adımlar değerlendirilecek.

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.




Yılın ilk MGK toplantısında öncelikli gündem terörle mücadele olacak. Yurtiçi ve yurtdışında terör örgütlerine yönelik mücadelede atılan adımlar değerlendirilecek.

13 Ocak'ta Başkan Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilen güvenlik toplantısında alınan kararlar masada olacak. O açıklamada, "Güney sınırları boyunca bir 'teröristan' kurulmasına kesinlikle izin verilmeyecek" ifadesi dikkat çekmişti.




MİT BAŞKANI KALIN'IN IRAK ZİYARETİ
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak'a bir ziyaret gerçekleştirdi.




Kalın, ziyaret kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani, Şii ve Sünni gruplar ve Türkmenlerin temsilcileri ile görüştü. Görüşmelerde terörle mücadele ve atılabilecek ortak adımlar ele alındı. Kalın'ın gerçekleştirdiği ziyaret ve yansımalarının da toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.



İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KATLİAMI
İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü insanlık dışı saldırılar ile bölgeye etkileri ve çatışmanın yayılma riski de toplantının önemli başlıklarından.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı Filistin konulu toplantının çıktıları gözden geçirilecek.

MGK'da, Kızıldeniz'de yaşanan son gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşının da gündeme gelmesi bekleniyor.

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