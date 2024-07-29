SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Yıldızeli'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı!
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024, 16:04 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2024, 16:04

Yıldızeli'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı!

Sivas-Ankara Karayolu Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Direkli-Bedirli kavşağında meydana gelen kaza sonucu otomobilin yolcu koltuğunda oturan 1 kişi öldü araçta bulunan diğer 3 kişide yaralandı.

Sivas'ta kamyonla otomobilin karıştığı kazada otomobilin yolcu koltuğunda oturan 1 kişi öldü araçta bulunan diğer 3 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas-Ankara Karayolu Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. Kazada Sivas'tan Yıldızeli istikametine gitmekte olan E.Ö. yönetimindeki 26 E 1421 plakalı Ford marka kamyon, Direkli istikametinden gelerek kavşağa giren H.Ö. yönetimindeki 34 PB 8324 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Otomobilin yolcu koltuğunda bulunan S.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan sürücü H.Ö., E.Ö. ile S.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Meydana gelen trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Batman-Beşiri-OSB Karayolu'nda feci kaza: 2'si çocuk 4 ölü! | Olay yerinden ilk görüntüler!
29.07.2024Pazartesi
Batman'da tır, düğün töreni çıkışında davetlilerin arasına daldı: 2'si çoçuk 4 ölü! | Batman kaza haberleri
28.07.2024Pazar
Jet ski şoku! Denizde yüzerken kabus yaşadı!
28.07.2024Pazar
İngiliz müzik grubu Massive Attack İstanbul'da Gazze'nin sesi oldu! Katil İsrail'in Filistin'deki soykırımı dev ekrana yansıtıldı
28.07.2024Pazar
28 Şubat kafası yine hortladı! Yer: Düzce - Akçakoca! Site sakini kadının haşemayla havuza girmesine izin verilmedi!
28.07.2024Pazar
Bunlar da Var
Batman-Beşiri-OSB Karayolu’nda feci kaza: 2’si çocuk 4 ölü! | Olay yerinden ilk görüntüler! 00:56
Batman-Beşiri-OSB Karayolu'nda feci kaza: 2'si çocuk 4 ölü!
29.07.2024Pazartesi
Filenin Sultanları Paris 2024’e harika başladı! Hollanda’yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yendiler 01:04
Filenin Sultanları Paris 2024'e harika başladı!
29.07.2024Pazartesi
10 yıldır komada olan Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti! 04:27
Kenan Işık'tan acı haber geldi
29.07.2024Pazartesi
Kenan Işık’ı kaybetti! Oyuncu Tamer Karadağlı, Işık’ı bu sözlerle anlattı 01:37
Kenan Işık’ı kaybetti!
29.07.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA