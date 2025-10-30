PODCAST CANLI YAYIN
“Yıldırım Çetesi” çökertildi: 4 tutuklama, lider firarda!

Aydın’da silahlı tehdit ve kurşunlama olaylarına karışan “Yıldırım Çetesi”ne yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, çete liderinin yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinesinde yürütülen operasyonda, "Yıldırım Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün İzmir ve Aydın'da silahla tehdit, ev ve araç kurşunlama eylemlerini örgütlü şekilde gerçekleştirdiği tespit edildi. Çete üyelerinin, yaptıkları saldırıların görüntülerini kaydederek çevrede korku ve nam salmaya çalıştıkları öğrenildi.

4 tutuklama, lider yurtdışında

Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu çete liderinin yurt dışına kaçtığı belirlendi. Onun talimatlarını yerine getiren 5 kişi ise düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yurt dışında bulunan örgüt lideri için yakalama çalışmaları sürüyor.

