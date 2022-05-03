Haberler Haber Videoları YHT, 29 Nisan'da 29 bin 477 yolcu ile rekor kırdı

YHT, 29 Nisan'da 29 bin 477 yolcu ile rekor kırdı

YHT, 29 Nisan'da 29 bin 477 yolcu ile rekor kırdı
03.05.2022 14:19

OTOMATİK OYNAT

Haber 08:03
Başkan Erdoğan: ''1 milyon...
Haber 01:35
Dünyada sadece 3 adet var biri...
Haber 03:12
Kar eridi ortaya çıktı
Haber 03:04
Avcılar'da geri dönüşüm...
Haber 04:13
Bayram ziyareti acı sonla...
Haber 01:21
Erdoğan Aliyev ile görüştü!...
Haber 05:43
Turistik Doğu Ekspresi'ne...
Haber 02:38
Bu cami Türkiye'de tek! 40 yıl...
Haber 01:48
İzmir'de uyuşturucu...
Haber 07:54
Geri dönüşüm fabrikası...
Haber 01:37
Bahçeli'den Ramazan Bayramı...
Haber 00:44
Pençe Kilitten acı haber!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 29 Nisan’da Yüksek Hızlı Trenlerde (YHT) 29 bin 477 yolcu taşınarak, rekor kırıldığını bildirdi. 29 Nisan ile 8 Mayıs tarihleri arasında numaralı satış yapılan yolcu trenleri tamamen doldu. Bilet satış sitelerini günlük 1,5 milyona yakın kişi ziyaret etti.

Haber Videoları

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlere ek sefer konulduğu ve kapasite artışına gidildiği anımsatıldı. Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) YHT hatlarında ek seferlerle 10 bin 728 kişilik, ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 580 vagon ilaveyle 34 bin 800 kapasite artışı sağlandığı belirtildi.

TRENLER TAMAMEN DOLDU
Bayram ilaveleri ile birlikte şehirlerarası hizmet veren günlük yolcu sefer sayısının 272'ye çıkarıldığı kaydedilerek, "Günlük 75 bin koltuk kapasitesi ile hizmet verildi. 29 Nisan ile 8 Mayıs tarihleri arasında numaralı satış yapılan yolcu trenleri tamamen doldu. Bilet satış sitelerini günlük 1,5 milyona yakın kişi ziyaret etti, bu alanda rekor kırıldı. 29 Nisan 2022 tarihinde YHT'lerle tüm parkurlarda taşınan 29 bin 477 yolcu sayısı ile açılışından bu yana taşınan en yüksek sayıya ulaşıldı. Ankara-İstanbul arasında 13 bin 502 yolcu ile bu koridorda taşınan en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca anahat trenlerindeki 2022 yılı yolcu ortalaması 10 bin 684 kişiyken, 30 Nisan'da 17 bin 868 vatandaşımız bayram seyahatine çıktı. Bölgesel trenlerde ise 2022 yılında günlük ortalama 25 bin 591 kişi seyahat ederken, 29 Nisan'da bu sayı 43 bin 307 yolcuya ulaştı" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA