Haberler Haber Videoları Yeşilçam filmlerini aratmayan olay! Kemal Sunal'ın oynadığı sahne Esenyurt'ta gerçek oldu! İki erkek çarşaf giyip...

Yeşilçam filmlerini aratmayan olay! Kemal Sunal'ın oynadığı sahne Esenyurt'ta gerçek oldu! İki erkek çarşaf giyip...

Yeşilçam filmlerini aratmayan olay! Kemal Sunal'ın oynadığı sahne Esenyurt'ta gerçek oldu! İki erkek çarşaf giyip...
22.12.2021 09:21

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İstanbul Esenyurt'ta Yeşilçam filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Kemal Sunal'ın oynadığı filmlere esinlenen iki erkek, çarşaf giyip kendisini kamufle ederek hırsızlık yapmaya çalıştı.

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Esenyurt'ta hırsızların yeni taktiği görenlere pes dedirtti. Kemal Sunal'ın "Şaban oğlu Şaban ve Davaro" filminden esinlenen iki erkek şahıs, çarşaf giyip apartmanlardan hırsızlık yapmaya çalıştı. Yaşanan durumu fark eden bir vatandaş ise hırsızların apartmana girme çabasını cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına aldı.

Esenyurt'ta hırsızların yeni taktiği görenlere "Bu kadarı da olmaz" dedirtti. Yeşilçam'ın ünlü yapımlarından olan "Şaban oğlu Şaban ve Davaro" filmlerinde olduğu gibi çarşaf giyen iki erkek şahıs, kapı kapı dolaşarak apartmanlara girmeye çalıştı. Rast gele zillere basan şahıslar, kapının açılmasıyla apartmanlara girip hırsızlık yapmayı amaçlarken, durumun farkına varan bir vatandaş yaşanan o anlar kayıt altına aldı. Görüntülerde ise ev sahibi kadının "Kimsiniz" sorusuna ısrarlı bir şekilde "Aç abla aç" cevabı veren hırsızlar dikkat çekti. Yaşanan olay sonrasında ev sahibi kadın durumu yetkililere haber verirken Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.


"FİLMLERDEN TEK FARKI GERÇEK OLMASI"
Yaşanan olayı anlatan bir mahalle sakini, "Benimde başıma benzer bir olay geldi. Çarşaf giymiş iki erkek zile bastı. Seslendiğimiz zaman ise cevap vermediler. 'Kimsiniz' diye tekrardan sorduğumuzda 'Aç abla aç' diye tepki gösterdiler. Ben ilk başta kadın sandım. Ses tonu gitgide kalınlaşınca erkek olduklarını anladım. Olaydan sonra aklıma ilk olarak Kemal Sunal'ın filmleri geldi. Orada da buna benzer sahneler var. Onlardan tek farkı ise bu yaşananların gerçek olması. Ama artık böyle olaylara alıştık çünkü burası Esenyurt. Her ne olursa olsun bu gibi şeylerden ister istemez tedirgin oluyoruz ve konu hakkında yetkililerden önlem almasını bekliyoruz" dedi.

"ONLAR ERKEKLİĞİN YÜZ KARASI"
Olay hakkında konuşan mahalle bakkalı ise, "Yaşanan olayı duydum Bu konuda daha dikkatli olmalıyız. Benim zilim çaldığında ben direk 'kimsin' diye soruyorum. Zaten bizden biri ise cevap geliyor. Eğer bir cevap gelmez veya şüpheli bir durum olursa kapıyı açmayıp polisi arıyorum. Hırsızların yaptığı ise gerçekten çok kötü bir şey. Benim gözümde o hırsızlar erkekliğin yüz karasıdır. Çok utanç verici bir durum gerçekten" dedi.

"BENİM GÖZÜMDE ONLAR ERKEK DEĞİL"
Hırsızların yeni yöntemi hakkında konuşan başka bir vatandaş ise, "Önlem almamız gerekli böyle durumlarda. Ben soruyorum her zaman 'Sen kimsin' diye. Söylemezse hayatta açmam. Yaşanan olay zaten çok saçma bir olay. O şahıslarda benim gözümde erkek değil zaten. Onlar dolandırıcı veya hırsızlar başka bir şey değil" dedi.

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