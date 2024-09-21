SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Yer:Şişli! Pencereden uygunsuz hareketlerle çocukları taciz etti!
Haberler Haber Videoları

Yer:Şişli! Pencereden uygunsuz hareketlerle çocukları taciz etti!

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024, 23:54 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024, 23:54

Şişli'nin Eskişehir Mahallesi'nde evinin penceresinden uygunsuz hareketlerde bulunarak parkta oynayan çocukları taciz eden adam bir vatandaş tarafından kameraya kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından yakalanan adam, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.

Şişli'de yaşlı bir adam, evinin penceresinden uygunsuz hareketlerde bulunarak parkta oynayan çocukları taciz etti. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından yakalanan adam, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.

Olay 19 Eylül'de Şişli'de Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, evinin penceresinden parkta oynayan çocuklara bakarak uygunsuz hareketlerde bulundu. Adamın uygunsuz davranışlarını fark eden başka bir kişi ise o anları kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Kimliği belirlenen K.K.(70) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli "hayasızca hareket - çocuğun cinsel istismarı" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

SIRADAKİ VİDEO
İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
21.09.2024Cumartesi
Öldürülen iki kedi bir binanın deposuna atıldı
21.09.2024Cumartesi
Şişli'de pencereden bakarak çocukları taciz etti
21.09.2024Cumartesi
Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
21.09.2024Cumartesi
32 bin 233 lira ceza
21.09.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Buca cinayet haberi! Bıçaklı kavga: 1 ölü! 00:54
Buca'da bıçaklı kavga: 1 ölü!
21.09.2024Cumartesi
Mersin Mut son dakika! Av tüfekli komşu kavgası: 3 ölü! 02:01
Mersin Mut'ta komşu kavgası: 3 ölü!
20.09.2024Cuma
Metin Arolat’a kalp masajı yapılan anlar kamerada 01:11
Arolat'a kalp masajı
21.09.2024Cumartesi
Suruç trafik kazası son dakika: 1 ölü, 8 yaralı! 00:50
Suruç'ta feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı!
20.09.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA