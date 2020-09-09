Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Hisar A ve Hisar O hava savunma sistemlerinden bahseden Yunan spiker, Yunan idarecilerine sitem ederek "Bunu yapmak o kadar da zor değil yeter ki arkanda yeterli irade ve siyasi destek olsun. Türkler dışa bağımlılıklarını bitirmek için bu sistemi tek başlarına yaptılar." dedi.
Yerli ve milli silahlar Yunan'ın ağzını açıkta bıraktı! Siz onu bir de sahada görün
09.09.2020 22:00
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