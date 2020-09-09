Yerli ve milli silahlar Yunan'ın ağzını açıkta bıraktı! Siz onu bir de sahada görün

09.09.2020 22:00

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Hisar A ve Hisar O hava savunma sistemlerinden bahseden Yunan spiker, Yunan idarecilerine sitem ederek "Bunu yapmak o kadar da zor değil yeter ki arkanda yeterli irade ve siyasi destek olsun. Türkler dışa bağımlılıklarını bitirmek için bu sistemi tek başlarına yaptılar." dedi.