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Yerli ve milli silahlar Yunan'ın ağzını açıkta bıraktı! Siz onu bir de sahada görün

Yerli ve milli silahlar Yunan'ın ağzını açıkta bıraktı! Siz onu bir de sahada görün
09.09.2020 22:00

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Hisar A ve Hisar O hava savunma sistemlerinden bahseden Yunan spiker, Yunan idarecilerine sitem ederek "Bunu yapmak o kadar da zor değil yeter ki arkanda yeterli irade ve siyasi destek olsun. Türkler dışa bağımlılıklarını bitirmek için bu sistemi tek başlarına yaptılar." dedi.


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