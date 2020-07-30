Yerli koronavirüs aşısıyla ilgili sevindiren gelişme! İnsanlar üzerinde denenecek

30.07.2020 21:19

Koronavirüs aşısı ile ilgili müjdeli haber Ankara’dan geldi. Dünya merakla aşı çalışmalarını beklerken yerli bilim insanlarımızın geliştirdiği Kovid-19 aşı adayı ilk kez insanlar üzerinde denenecek. Eğer tüm çalışmalar yolunda giderse aşının yıl sonuna kadar hazır olması düşünülüyor. Uygulanacak aşının ise burundan yapılacağı belirtildi.