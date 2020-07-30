Koronavirüs aşısı ile ilgili müjdeli haber Ankara’dan geldi. Dünya merakla aşı çalışmalarını beklerken yerli bilim insanlarımızın geliştirdiği Kovid-19 aşı adayı ilk kez insanlar üzerinde denenecek. Eğer tüm çalışmalar yolunda giderse aşının yıl sonuna kadar hazır olması düşünülüyor. Uygulanacak aşının ise burundan yapılacağı belirtildi.
Yerli koronavirüs aşısıyla ilgili sevindiren gelişme! İnsanlar üzerinde denenecek
30.07.2020 21:19
- Yerli koronavirüs aşısıyla ilgili sevindiren gelişme! İnsanlar üzerinde denenecek
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