Yerli koronavirüs aşısının üretim tarihi açıklandı

Yerli Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin ilk etapta aylık 10 milyon doz aşı üretimi yapılabileceğini ifade eden Koçak Farma Genel Müdür Yardımcısı Cem Koçak, aşı çalışmalarındaki son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Koçak, tesiste iki farklı aşının üretiminin yapıldığı bunlardan birisini kendi firmalarına ait olan aşının Faz I aşamasında olduğunu, Kayseri Erciyes Üniversitesi tarafında geliştirilen aşının ise Faz II aşamasında olduğunu söyledi. Koçak, Tekirdağ'daki üretim tesislerinin Rusya'nın Sputnik V aşısının üretimine uygun olduğunu ve aylık 10 milyon doz aşı üretilebileceğini belirtti.

A Haber Tekirdağ Çerkezköy'deki yerli Kovid-19 aşı üretim tesisini görüntüledi.

Koçak Farma Genel Müdür Yardımcısı Cem Koçak, canlı yayında yerli aşı çalışmasındaki son durumu anlattı.

Koçak, şu anda tesislerinde iki tür aşı çalışmalarının yürütüldüğünü kendi firmalarının yürüttüğü aşının Faz I çalışmalarının bittirildiğini mayıs ayı içerisinde Faz II çalışmasına geçileceğini ifade etti.

Tesiste üretilen ikinci aşı ise Kayseri Erciyes Üniversitesi tarafından geliştiriliyor. Bu aşı ise şu anda Faz II aşamasında...

TEKİRDAĞ'DAKİ TESİSTEN SPUTNİK V AŞISI ÜRETİLECEK Mİ?

Dünyadaki ilk tescillenen ilk Kovid-19 aşısı olan Sputnik V'nin Tekirdağ'da bulunan tesislerde üretilebileceğini ifade eden Koçak, "Rus aşısının üretildiği teknolojiye tesisimiz uygun. Bu aşıyı üretebiliriz" ifadelerini kullandı.

"EYLÜL-EKİM AYINDA YERLİ KOVİD-19 AŞISI PİYASADA OLUR"

Koçak, firmalarının geliştirdiği aşının Eylül-Ekim ayları gibi piyasa kullanıma hazır halde olabileceğini, ilk etapta en az aylık 10 milyon doz üretim yapılabileceğini belirtti.

Kayseri Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşısının son aşama olan Faz III çalışmasının ise Mayıs ayı başı gibi başlanabileceğini belirtti.