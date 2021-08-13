Yer yarıldı! Afyonkarahisar'da korkutan görüntüler! 500 metre uzunluğunda 60 metre derinliğinde...

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde oluşan obrukların yanındaki arazide derin ve uzun çatlaklar meydana geldi. Mahalleli korkuya kapılırken yetkililer bölgede güvenlik önlemi aldı. Haberin detayları...

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki bir mahallede yaklaşık 500 metre boyunda ve 60 santimetre genişliğinde çatlaklar meydana geldi.

Daha önce de aynı mahallenin yolunda meydana gelen yüzey deformasyonlarının ardından bugün ortaya çıkan çatlaklar vatandaşları tedirgin etti.

Bölgede sabah erken saatlerde, daha önce göçükler oluşan yolun yakınındaki arazide yarıklar oluşmaya başladığını gören mahalle sakinleri durumu polise bildirerek yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yarığın büyüme ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri ise göçüğü kapatmak için çalışma başlattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afyonkarahisar İl Müdürlüğü ekiplerince göçük ve yarıklarla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Bolvadin ilçesi Kırkgöz Mahallesi Saray Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgede sabah erken saatlerde, daha önce göçükler oluşan yolun yakınındaki arazide yarıklar oluşmaya başladığını gören mahalle sakinleri durumu polise bildirerek yardım istedi.

Bölgeye gelen polis ekipleri ise belediye görevlilerine bilgi verdi. Ardından olay yerinde tutanaklar tutuldu.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Kalay, olayı görünce korktuklarını ifade ederek, bölgede önceki aylarda da göçükler meydana geldiğini dile getirdi.

Mahallede yaşayan Emin Duymuş, yarıklara karşı önlem alınmasını isteyerek, "28 yıldır bu mahallede ikamet ediyorum, bu göçüğü bugün fark ettim. Gerekli yerlere bildirildi, tutanaklar tutuldu. Buraların kapatılmasını talep ediyoruz" dedi.

Bolvadin'in Şıhlar, Akçeşme ve Konak mahallelerinde geçen yıl da yarıklar oluşmuştu. Mayıs ayında ise Derekarabağ köyü yolu ve çevresindeki tarım arazileriyle, yine Kırkgöz Mahallesi yolunda çukur oluşmuştu.