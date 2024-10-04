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Yer: Kuşadası! Şehre inen domuzu eliyle arka ayağından yakalayan adam kamerada!
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Yer: Kuşadası! Şehre inen domuzu eliyle arka ayağından yakalayan adam kamerada!

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024, 15:20 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024, 15:20

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yiyecek aramak için şehir merkezine inen bir domuzu arka ayaklarından yakalayan bir kişi, hayvanla adeta dalga geçti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şehre inen domuzları gören bir kişi, arka ayağından yakaladığı domuz ile adeta dalga geçti.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi Hülya Koçyiğit Bulvarı üzerinde gece saatlerinde yiyecek bulmak için şehir merkezine inen bir grup domuzu gören 2 kişi, domuz sürüsünün peşinden gitti. O esnada bir kişi domuzu arka ayaklarından yakaladı. Kimliği bilinmeyen şahıs yol ortasında domuzu arka ayaklarından asılırken, kurtulmaya çalışan domuz ise bir süre çırpındı. O esnada diğer şahıs ise yaşananları kayıt altına aldı. Adeta domuzla dalga geçen gençlerin görüntüsü sosyal medyada da paylaşıldı. Bir süre çırpınan domuz, son anda kurtulup olduğu yerden kaçarak uzaklaştı.

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