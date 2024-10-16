Yer: Beylikdüzü! Çocuk parkındaki sapık yakalanıp çöp koneynerine atıldı!

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024, 13:27 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024, 13:27

İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde park içerisinde uygunsuz hareketler sergileyen bir kişi, parkta bulunan gençler tarafından önce uyarıldı. Ancak şahıs, yapılan uyarılara aldırış etmedi ve olay farklı bir boyuta taşındı.

Uyarılara Aldırış Etmedi

Parkta oturduğu bankta uygunsuz hareketler yapan şahıs, çevredeki vatandaşlar ve gençler tarafından defalarca uyarıldı. Ancak şahıs, bu uyarılara tepki vermeyerek rahatsız edici davranışlarını sürdürmeye devam etti. Bu durum, gençlerin sert bir müdahalede bulunmasına neden oldu.

Çöp Konteynerine Atıldı

Uyarıları dikkate almayan şahıs, park kenarında bulunan bir çöp konteynerine gençler tarafından atıldı. Bu ilginç anlar ise cep telefonları ile anbean kaydedildi ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Şahsın, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Polis Ekipleri Gözaltına Aldı

Olayın ardından parkta bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı.