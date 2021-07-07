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Yer: Adana! Aracıyla kaza yapıp masrafını ödemeyen arkadaşını öldürdü

Yer: Adana! Aracıyla kaza yapıp masrafını ödemeyen arkadaşını öldürdü
07.07.2021 10:16
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Son dakika haberine göre Adana'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 26 yaşındaki Sinan Polat, emanet verdiği otomobiliyle kaza yapıp, masrafını ödemeyen arkadaşı Ahmet Özdemir’i tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan 2 gün sonra polise teslim olan Polat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Özdemir, geçen ay, arkadaşı Sinan Polat'tan emanet aldığı otomobille tek taraflı kaza yaptı. Bunun üzerine Polat, arkadaşı Özdemir'den araçtaki yaklaşık 2 bin TL'lik hasarı ödemesini istedi, ancak olumsuz yanıt aldı. 4 Temmuz akşamı taraflar, yanlarındaki arkadaşlarıyla sulama kanalı kenarında buluştu.


Burada çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, Polat, belinden çıkardığı tabancayla Özdemir'i vurup, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılıp, ameliyata alınan Sinan Polat, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.




Sinan Polat olaydan 2 gün sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı öne sürülen Kenan K. (37), Ercan K. (30) ile Cebrail K.'yi (36) de gözaltına aldı. Olay günü kanlar içerisinde yere yığılan arkadaşı Ahmet Özdemir'in belindeki tabancayı alıp kaçan Oktay Ö.'yü (25) yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.




Emniyetteki ifadelerinin ardından diğer şüpheliler serbest bırakılırken, Sinan Polat ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Polat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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