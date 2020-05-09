RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları ‘Yenmiş de yenmiş’in yeni versiyonu CHP’li anketçi Hakan Bayrakçı’dan geldi! “Akşam yatıyorsun 25 sabah kalkıyorsun 25”

‘Yenmiş de yenmiş’in yeni versiyonu CHP’li anketçi Hakan Bayrakçı’dan geldi! “Akşam yatıyorsun 25 sabah kalkıyorsun 25”

‘Yenmiş de yenmiş’in yeni versiyonu CHP’li anketçi Hakan Bayrakçı’dan geldi! “Akşam yatıyorsun 25 sabah kalkıyorsun 25”
09.05.2020 00:05

CHP’li Muharrem İnce’nin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu eleştirirken kullandığı "Çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş" tepkisinin bir benzerine şimdi de CHP’li anketçi Hakan Bayrakçı imza attı. Bayrakçı katıldığı TV programında CHP yönetiminin darbe söylemlerini savunmasını “Akşam yatıyorsun 25, sabah kalkıyorsun 25, 25 yıldır alıyorsun yüzde 25” sözleriyle eleştirdi.


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