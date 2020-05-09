CHP’li Muharrem İnce’nin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu eleştirirken kullandığı "Çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş" tepkisinin bir benzerine şimdi de CHP’li anketçi Hakan Bayrakçı imza attı. Bayrakçı katıldığı TV programında CHP yönetiminin darbe söylemlerini savunmasını “Akşam yatıyorsun 25, sabah kalkıyorsun 25, 25 yıldır alıyorsun yüzde 25” sözleriyle eleştirdi.
‘Yenmiş de yenmiş’in yeni versiyonu CHP’li anketçi Hakan Bayrakçı’dan geldi! “Akşam yatıyorsun 25 sabah kalkıyorsun 25”
09.05.2020 00:05
- ‘Yenmiş de yenmiş’in yeni versiyonu CHP’li anketçi Hakan Bayrakçı’dan geldi! “Akşam yatıyorsun 25 sabah kalkıyorsun 25”
- Rus Kızıl Ordu Korosu'ndan anlamlı destek! Türkiye için Mehter Marşı çaldılar
- Rusya'da 24 Saatte 10 Bin 699 Yeni Vaka! / A Haber
- Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan'dan Fox TV sunucusu Fatih Portakal'a tepki
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanları için bestelenen şarkıyı paylaştı
- Sınıfta kalma kaldırıldı mı? Milyonlarca öğrenci bu sorunun yanıtını merak ediyor
- Bozcaada'da koronavirüs vakası görülmedi!
- İstanbul'da Kurallar Yine Çiğnendi! İnsanlar Koronavirüsü Unuttu Mu?
- İstanbul'da Kurallar Yine Çiğnendi! İnsanlar Koronavirüsü Unuttu Mu?
- Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Mayıs koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
- Marmaray'da vagonlar tek tek dezenfekte ediliyor
- CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'den terör örgütü DHKP-C'ye destek