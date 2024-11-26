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YENİ VİDEO: Nevzat Bahtiyar'ın Narin Güran'ın naaşını dereye defnetmeye götürdüğü video ortaya çıktı! Olay günü görüntüleri kamerada!
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YENİ VİDEO: Nevzat Bahtiyar'ın Narin Güran'ın naaşını dereye defnetmeye götürdüğü video ortaya çıktı! Olay günü görüntüleri kamerada!

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 18:24 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2024 18:24

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın, olay günü aracının Eğertutmaz Deresi'ne gidiş ve dönüş görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay günü görüntüleri kamera kayıtlarında yer aldı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Dava dosyasında, sanık Nevzat Bahtiyar'ın olay günü aracıyla seyir halinde olduğu görüntüler de yer alıyor.

Bir çiftliğe ait güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Narin Güran'ın cansız bedenini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın 21 Ağustos'ta saat 15.42 sıralarında Tavşantepe Mahallesi'nden cesedi gizlediği Eğertutmaz Deresi'ne doğru gittiği görülüyor.

Kayıtlarda, yaklaşık 40 dakika sonra Bahtiyar'ın aracıyla buradan ayrıldığı ve 16.23 sıralarında çiftlik evine yakın bir noktadan geçtiği yer alıyor.

Sanık Bahtiyar'ın saat 16.45 sıralarında tekrar Tavşantepe Mahallesi'ne doğru seyir halinde olduğu görülüyor.

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