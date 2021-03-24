Yeni MKYK üyeleri Başkan Erdoğan Başkanlığı’nda genel merkezde toplandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde 1428 geçerli oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildi. Kongre sonrası AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yeni MKYK üyeleriyle eski üyelerin de katıldığı parti genel merkezindeki toplantı saat 17.30'da başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde 1428 geçerli oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildi.

Büyük Kongre sonrası AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

İŞTE AK PARTİ'NİN YENİ A TAKIMI

Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Sami Ceylan, Alaattin Parlak, Ali İhsan Yavuz, Ayhan Salman, Ayşe Böhürler, Bayram Şenocak, Behriye Eker, Bekir Bozdağ, Belgin Uygur, Binali Yıldırım, Burhan Kayatürk, Burhan Sakallı, Bülent Tüfenkci, Büşra Paker, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Çiğdem Karaaslan, Derya Yanık, Efkan Ala, Emine Zeybek, Emre Ete, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Fatma Güldemet Sarı, Hacı Bayram Türkoğlu, Haluk İpek, Hamza Dağ, Hasan Sert, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Ali Zengin, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Nil Hıdır, Mehmet Özhaseki, Menderes Türel, Metin Bulut, Metin Külünk, Metin Tarkan, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Mustafa Şen, Mustafa Yel, Mücahit Birinci, Numan Kurtulmuş, Nurcan Dalbudak, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer İleri, Özlen Zengin, Öznur Çalık, Resul Kurt, Seda Sarıbaş, Sevan Sıvacıoğlu, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şamil Tayyar, Şaziye Gündüz, Şebnem Koçaelçi, Tahir Akyürek, Tuba Vural Çokal, Türk İslam Karakoç, Vedat Demiröz.

33 VEKİL DE LİSTEDE

Listede mevcut vekillerden Ahmet Sami Ceylan, Tahir Akyürek, Tuba Vural Çokal, Özlem Zengin, Bekir Bozdağ, Binali Yıldırım, Ali İhsan Yavuz, Ahmet Büyükgümüş, Lütfiye Selva Çam, Numan Kurtulmuş, Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir, Efkan Ala, Fatma Betül Sayan Kaya, Mehmet Özhaseki, Nurettin Canikli, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta Vedat Demiröz, Çiğdem Karaaslan, Hamza Dağ, Fatih Şahin, Mehmet Kasım Gülpınar, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Bülent Tüfenkci, Emine Zeybek, Hacı Bayram Türkoğlu, İbrahim Halil Yıldız, Metin Bulut, Mustafa Yel,Öznur Çalık, Belgin Uygur ve Ahmet Mücahit Arınç yer aldı. Binali Yıldırım'ın yanı sıra eski bakanlar Bülent Tüfenkci, Bekir Bozdağ, Efkan Ala, Fatma Betül Sayan Kaya, Hayati Yazıcı, Jülide Sarıeroğlu, Mehmet Özhaseki, Numan Kurtulmuş, Nurettin Canikli, Fatma Güldemet Sarı da yeni listede yer aldı.